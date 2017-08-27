Кобзон назвал позорным поздравление Порошенко жителям Донецка

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон назвал позорным и предательским поздравление Петра Порошенко, адресованное жителям Донецка, которые сегодня отмечают День города. Слова депутата передает телеканал RT.

"Это позорное и предательское лукавство. Ему очень хочется, чтобы этот могущественный край был у него в подчинении. Но этого никогда не произойдёт. Донбасс никто не ставил на колени, и никому не дано этого сделать. Мы никогда не будем петь украинский гимн, пока будут живы жители Донецка, пока жив я. У нас есть свои гимны и песни, которые мы будем петь", — сказал Кобзон.

Ранее президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook запись, в которой поздравил Донецк с "днем рождения" и пообещал вернуть его под контроль Киева. Он также выразил уверенность в том, что в городе вскоре "зазвучит украинский гимн"

"Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С днем города, дорогие дончане! Мы вас любим, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину", — написал глава государства.

Представитель самопровозглашенной ДНР в трехсторонней контактной группе Денис Пушилин назвал поздравления цинизмом и посоветовал Порошенко воздержаться от слов об украинском гимне, который у многих дончан ассоциируется с убийством "тысяч соотечественников".