В Ливии прекратили работу два месторождения нефти

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Два нефтяных месторождения в Ливии прекратили работу из-за нападений боевиков, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на местные источники.
Ранее на этой неделе по тем же причинам перестало работать крупнейшее месторождение Ливии Шарара.
Ливия имеет одни из самых крупных запасов нефти в Африке в 48 миллиардов баррелей. При этом страна освобождена от обязательств по соглашению ОПЕК и ряда не входящих в организацию нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти из-за ситуации в сфере безопасности.
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