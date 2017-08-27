В Ливии прекратили работу два месторождения нефти

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Два нефтяных месторождения в Ливии прекратили работу из-за нападений боевиков, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на местные источники.

Форс-мажор объявлен на месторождениях Эль-Филь и Хамада после блокировки боевиками трубопроводов, соединяющих месторождения с другими объектами, сообщил агентству осведомленный источник.

Ранее на этой неделе по тем же причинам перестало работать крупнейшее месторождение Ливии Шарара.

Ливия имеет одни из самых крупных запасов нефти в Африке в 48 миллиардов баррелей. При этом страна освобождена от обязательств по соглашению ОПЕК и ряда не входящих в организацию нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти из-за ситуации в сфере безопасности.

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