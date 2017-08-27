Полиция установила личность подозреваемого по делу о теракте в Турку

Подозреваемый в нападении на прохожих в Турку и его адвокат в больнице

Подозреваемый в нападении на прохожих в Турку и его адвокат в больнице

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Полиция Финляндии сообщила, что установила личность главного подозреваемого по делу о теракте в городе Турку.

В заявлении полиции Финляндии отмечается, что главный подозреваемый родился в Марокко в 1994 году.

"Полицейские поговорили с главным подозреваемым, он выразил желание пообщаться с полицейским, который проводит допрос", — говорится в сообщении национального бюро расследований Финляндии.

При этом имя подозреваемого в сообщении не указывается.

В прошлую пятницу в финском Турку выходец из Марокко напал с ножом на прохожих. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье "терроризм". Ранее сообщалось, что в среду полиция допросила двух человек, после чего один из них был отпущен, а второй — арестован.

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