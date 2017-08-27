"Боремся за возвращение". Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Донецк с Днем города, пообещав вернуть его под контроль Киева.

День города в Донецке, как и День шахтера, отмечается в последние выходные августа.

"Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С днем города, дорогие дончане! Мы вас любим, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину", — написал Порошенко в Facebook и Twitter, выразив уверенность, что в Донецке "снова будет звучать украинский гимн". Он также выложил видеозапись исполнения гимна украинскими болельщиками на стадионе "Донбасс-Арена".

Український Донецьк святкує сьогодні день народження. З днем міста, дорогі донеччани! pic.twitter.com/GDWXxYAh95 — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 августа 2017 г.

"Подкрепи поздравления очередным обстрелом"

Поздравление Порошенко вызвало негативную реакцию в соцсетях. "Благодаря вам я и 2 миллиона человек стали беженцами, так и не получив никакой поддержки от государства. И вы после всего хотите нашей поддержки?" — прокомментировала пост главы государства пользователь "Грузино-бандеровка".

"Подкрепи поздравления очередным обстрелом и скажи, что это они сами себя обстреляли, тебе врать не привыкать", — заметил @Cerg57man.

Пользователь Алекс Киров выразил уверенность, что украинский гимн зазвучит в Донецке тогда, когда президентом страны станет "умный мужик", а не "болтун". "Жители Донецка еще в 2014 году сказали свое слово. Обратно в Украину никто не думает возвращаться. Забудь о своих планах!!!!", — написала Козлова Галина.

Некоторые пользователи, однако, поддержали Порошенко. "Донецк вернется домой!", — выразил уверенность Sergiy Dubenko.

"Издевательство"

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франци Клинцевич назвал поздравление Порошенко издевательством.

"Сначала попытался оставить жителей Донецка без воды и света, перекрыв их поступление с Украины, лишил стариков пенсий, а сегодня под аккомпанемент бомбовых ударов, к которым он как президент страны и верховный главнокомандующий имеет самое прямое отношение, поздравляет с Днем города жителей того же Донецка…" — сказал сенатор.

Он выразил уверенность, что "трудно придумать издевательство, более изощренное".

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин интервью RT назвал заявление Порошенко циничным.

"Это явный цинизм, потому что они действительно прикладывают максимум усилий для того, чтобы жители Донбасса, Донецка были фактически уничтожены, в том числе и физически. Они для этого используют не только оружие, но и экономические, и транспортные блокады", — сказал Пушилин.

Полпред ДНР выразил уверенность, что Порошенко следовало вообще "воздержаться" от слов об украинском гимне, который у жителей ДНР ассоциируется с убийством "тысяч соотечественников, мирных жителей, детей, женщин, стариков".

"Цинизм и пиар"

Порошенко регулярно поздравляет жителей Донецка с Днем города. Так, в прошлом году он опубликовал в Instagram фото с надписью на украинском языке "Донецк — это Украина".

Денис Пушилин тогда также назвал поздравление Порошенко цинизмом и пиаром. "Это попытки привлечь к себе внимание со стороны Петра Порошенко. Можно было бы понять, если бы они не отдавали цинизмом. Это человек, который отдает приказы на уничтожение наших граждан, речь идет о мирных гражданах, об обстреле городов. И этот человек говорит, что любит Донбасс и говорит о его возврате. Это цинизм и пиар", — сказал он.

Что обещал Порошенко жителям Донецка

В 2015 году Порошенко пообещал жителям Донецка восстановить разрушенные города и села Донбасса. "Донбасс есть и будет украинским!", — заявил он в поздравлении по случаю Дня города.

Годом ранее украинский лидер в поздравлении в честь Дня шахтера заявил, что в ближайшее время в регион вернется мир. Он назвал шахтеров "мужественными людьми", которые всегда заставляли "считаться с собой", а также указал на то, что уголь важен для экономики страны.