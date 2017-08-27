Украине следует забыть про ядерное оружие, заявили США

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Киев не должен пытаться возродить свою ядерную программу. Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.
"Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины", — сказал он.
Приверженность обязательствам
Петр Порошенко ранее заявлял, что страна неукоснительно соблюдает режим нераспространения ядерного оружия. Он также утверждал, что Киев отказавшись от "третьего по мощности ядерного потенциала в мире", сделал "уникальный вклад в международную безопасность".
В свою очередь, первый президент страны Леонид Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он считает, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны.
Украина и НАТО
"Никто не может говорить, когда ей вступить в НАТО. Но это не значит, что Украина близка к тому, чтобы получить приглашение вступить в НАТО. Этот процесс занимает много времени", — подчеркнул он.
Украина и Крым
Крым в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума, проведенного после переворота в Киеве. Большинство жителей полуострова (96,77%) поддержали воссоединение.