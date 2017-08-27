Украине следует забыть про ядерное оружие, заявили США

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает на семинаре в Европейском центре иследования безопасности им.Джорджа К. Маршалла. 9 июня 2017

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает на семинаре в Европейском центре иследования безопасности им.Джорджа К. Маршалла. 9 июня 2017

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Киев не должен пытаться возродить свою ядерную программу. Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

"Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины", — сказал он.

Приверженность обязательствам

После распада СССР Украина заняла третье место после США и России по численности ядерного арсенала. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, который служил призван гарантировать безопасность после того, как Украина подписала Договор о нераспространении ядерного оружия. Вслед за этим весь ядерный арсенал Украины был ликвидирован.

Петр Порошенко ранее заявлял, что страна неукоснительно соблюдает режим нераспространения ядерного оружия. Он также утверждал, что Киев отказавшись от "третьего по мощности ядерного потенциала в мире", сделал "уникальный вклад в международную безопасность".

В свою очередь, первый президент страны Леонид Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой". Он считает, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны.

Украина и НАТО

В интервью Курт Волкер также коснулся темы вступления Украины в альянс, отметив, что пока Киев далек от этого.

"Никто не может говорить, когда ей вступить в НАТО. Но это не значит, что Украина близка к тому, чтобы получить приглашение вступить в НАТО. Этот процесс занимает много времени", — подчеркнул он.

Украина и Крым

Волкер затронул и тему Крыма. По его словам, Вашингтон, как и ЕС, никогда не признает "аннексию" полуострова. "В 1994 году никто и не думал, что Россия может так поступить", — сказал он.

Крым в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума, проведенного после переворота в Киеве. Большинство жителей полуострова (96,77%) поддержали воссоединение.