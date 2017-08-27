Израиль пригрозил прекратить финансировать ООН

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В ходе первого визита генсека ООН Антониу Гутерреша в Израиль будет заявлено, что страна "не потерпит предвзятого отношения" к себе внутри организации, заявила замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели.

"Мы добиваемся разительной перемены в том, как ООН относится к Израилю. Пришло время непосредственно вынести этот вопрос на стол (переговоров — ред.) и однозначно взяться за его решение", — приводит газета Times Of Israel слова Хотовели.

Она отмечает, что если ООН "не изменит существенным образом свое поведение, то она потеряет и поддержку, и финансирование" со стороны Израиля и других стран. Как отметила Хотовели, США также сменили свою позицию: они ясно дали понять, что больше не будут терпеть предвзятое отношение к Израилю.

По данным издания, Хотовели отметила, что дискуссия с Гутеррешем будет также сконцентрирована на укреплении миссии ООН в Ливане. "Очевидно, что мандат должен быть изменен", — отметила замглавы МИД.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш в ходе своего первого визита в Израиль и Палестину на следующей неделе проведет переговоры с лидерами обеих сторон.

В среду СБ ООН обсудил работу Вооруженных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которые размещаются на юге страны с 2006 года для наблюдения за выполнением режима прекращения огня с Израилем. Франция намерена представить резолюцию о продлении действующего мандата миссии еще на год. При этом заместитель постоянного представителя Франции при ООН не исключила "каких-то изменений в тексте резолюции". Однако ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила о намерении добиваться изменения мандата, чтобы военнослужащие ООН приняли ряд мер в отношении ливанской группировки "Хезболлах", которую США считают террористической.