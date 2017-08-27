Латвийский министр заявил о возможности сотрудничества с Россией

РИГА, 27 авг — РИА Новости. Министр сообщения Латвии, сопредседатель латвийско-российской межправкомиссии Улдис Аугулис заявил, что Рига и Москва могут работать плечом к плечу.

Пятнадцатого августа в Риге после почти четырехлетнего перерыва состоялось заседание латвийско-российской межправительственной комиссии.

"Прежде всего мы должны разговаривать и вместе работать. Если мы не будем разговаривать, прорабатывать совместные пути, из того же Китая, то у нас ничего не получится", — сказал он в интервью радиостанции Baltkom.

По словам Аугулиса, "в обеих странах живут люди, которые хотят хлебушка с колбасой, а не только хлебушка".

"Каждая страна должна думать о том, как развивается их экономика. Мы видим, что мы можем работать вместе, плечом к плечу", — сказал министр.