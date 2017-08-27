Трамп рассказал об успехах по спасению людей во время урагана "Харви"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о тысячах спасенных людей в результате слаженной работы между правительством и различными службами во время урагана "Харви".

Как ранее сообщало агентство Рейтер , полиция Хьюстона подтвердила гибель двух человек из-за урагана "Харви" в штате Техас. Сообщается также, что из-за урагана пострадали более 10 человек.

"Отличная координация между агентствами и всеми уровнями правительства. С продолжающимися дождями и ливневыми паводками разбираются. Тысячи спасены", — написал Трамп в Twitter.

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.