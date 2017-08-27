Чешский премьер призвал Европу активнее участвовать в обновлении Ирака

ПРАГА, 27 авг – РИА Новости, Александр Куранов. Европе необходимо принимать более активное участие в обновлении Ирака, что помогло бы и решению проблемы с беженцами из этой страны, заявил чешский премьер Богуслав Соботка по результатам своего двухдневного визита в Багдад, завершившегося в воскресенье.

"Я хотел бы еще раз поздравить правительство Ирака со стратегической победой здесь, на территории страны, над группировкой "Исламское государство" *. Думаю, что Европа должна более активно участвовать в обновлении Ирака. Можно было бы, в частности, использовать некоторые уже опробованные проекты для того, чтобы организовать возвращение домой беженцев", — сказал Соботка, которого цитирует пражский портал Lidovky.

Чешский премьер провел в Багдаде переговоры со своим иракским коллегой Хайдером аль-Абади, а также был принят президентом страны Фуадом Масумом.

Соботка сообщил журналистам, что его страна в последние два года является главным поставщиком вооружения в Ирак. Только в 2016 году предприятия чешской оборонной промышленности поставили в эту страну продукции на 1,66 миллиарда крон (около 75,4 миллиона долларов). Кроме того, Прага является активным финансовым донором Багдада: в 2016 году помощь Ираку составила 38 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов), в нынешнем – 25 миллионов крон (около 1,1 миллиона долларов).

По словам Соботки, Чехия готова принять активное участие в реконструкции промышленности Ирака. При этом он напомнил, что 60% нефтеперерабатывающих заводов в этой стране построено преимущественно с участием специалистов и предприятий из Чехословакии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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