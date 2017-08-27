После взрыва на оружейном складе в Азербайджане возбудили уголовное дело

Взрыв на оружейном складе в Азербайджане (10)

Дым от пожара на оружейном складе в Азербайджане. 27 августа 2017 (кадр из видео)

Дым от пожара на оружейном складе в Азербайджане. 27 августа 2017 (кадр из видео)

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. По факту взрыва на оружейном складе воинской части в азербайджанском поселке Гилязи возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в совместном заявлении Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры республики.

Уголовное дело расследуется по статьям 223.2 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее тяжелые последствия) и 342.2 (халатность, повлекшая тяжелые последствия) Уголовного кодекса Азербайджана. Президент республики Ильхам Алиев распорядился создать комиссию по расследованию причин ЧП.

В результате взрыва на пострадали не менее шести человек, сообщили в МЧС республики. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями.

Взрыв на складе прогремел в воскресенье утром. Несколько снарядов упали на ближайшие дома в поселке, вспыхнул пожар. Жители эвакуированы, на месте ЧП работают пожарные.

После взрыва была закрыта магистраль Баку — граница России.

В начале августа в селе Приморское Гудаутского района Абхазии взорвался склад боеприпасов, 64 человека, в том числе российские туристы, получили ранения, две туристки из Санкт- Петербурга погибли.

Подробнее о взрывах и пожарах на военных складах в мире в 2014-2017 годах читайте в справке РИА Новости>>



