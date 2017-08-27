В соцсетях резко ответили Порошенко на поздравление жителям Донецка

ОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Петр Порошенко через Twitter и Facebook поздравил с Днем города "украинский Донецк". Однако не все пользователи соцсетей с теплом приняли слова президента.
"Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину", — написал он. Порошенко выразил уверенность в том, что в Донецке вновь будет звучать украинский гимн.
Ни когда по своей сути Донецк не был украинским)))— Сергей Лебедев (@sega3008) 27 августа 2017 г.
"Подкрепи поздравления очередным обстрелом и скажи, что это они сами себя обстреляли, тебе врать не привыкать", — резко заявил @Cerg57man.
Благодаря вас, я и 2 млн.человека стали беженцами,так и не получив никакой поддержки от государства.И вы после всего хотите нашей поддержки?— Грузино-бандеровка (@9K5YBWCM2QF6zV9) 27 августа 2017 г.
"Обязательно зазвучит, когда президентом умный мужик будет, не болтун и не вальцман какой-нибудь,а умный (!) и честный (!!), любящий народ", — считает пользователь Алекс Киров.
жители Донецка еще в 2014 году сказали свое слово. Обратно в Украину никто не думает возвращаться. Забудь о своих планах.!!!!— Козлова Галина (@rojkovakozlova) 27 августа 2017 г.
Тем не менее, другая часть пользователей сети поприветствовала поздравление Порошенко:
Ждем! Верим! Надеемся!— Красуня (@rutaisa) 27 августа 2017 г.
"Донецк вернется домой!", — уверен пользователь Sergiy Dubenko.
Донецьк повернеться додому!— Sergiy Dubenko (@DubenkoSergiy) 27 августа 2017 г.
Донецк находится на территории самопровозглашенной ДНР, основанной весной 2014 года. Накануне лидер народной республики Александр Захарченко присвоил ему звание города-героя.
Ранее Порошенко заявил, что Киев хочет политико-правовым способом вернуть Донбасс и Крым.