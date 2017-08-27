Силовики перебрасывают вооружение к линии соприкосновения, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Украинские силовики перебрасывают вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Вчера по центральным улицам Красногоровки (под контролем ВСУ) в направлении позиций в районе Марьинки (под контролем ВСУ) проследовала колонна в составе трех БМП, двух БТР, двух автомобилей УРАЛ со 120 миллиметровыми минометами и двумя автомобилями с боеприпасами. По всей видимости, с помощью данного вооружения украинские боевики собрались соблюдать "школьное перемирие", — сказал Басурин.
Он также отметил, что стягивание силовиками вооружений к линии соприкосновения "идет вразрез с заявлениями киевских властей о намерениях восстановить мир на Донбассе".
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