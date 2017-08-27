КНДР потребовала обсудить в СБ ООН военные учения США и Южной Кореи

ТОКИО, 27 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Постоянный представитель КНДР в ООН направил письмо в Совет Безопасности ООН с требованием о проведении обсуждения проходящих в настоящее время на Корейском полуострове совместных американо-южнокорейских учений, которые, по мнению северокорейской стороны, являются "провокационными и агрессивными".

Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на информацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Обращение якобы было отправлено в минувшую пятницу.

"КНДР настоятельно требует от СБ ООН обсудить тему совместных (американо-южнокорейских — ред.) учений в качестве чрезвычайного вопроса на повестке дня", — цитирует Ренхап сообщение ЦТАК, в котором также отмечается, что военные учения Южной Кореи и США является "не чем иным, как действием истеричного руководителя по подливанию масла в горящее пламя".

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На прошлой неделе лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

"Если СБ ООН проигнорирует запрос от КНДР еще раз, станет явным, что СБ ООН перестал быть организацией, которая считает своей главной обязанностью поддерживать мир и безопасности в мире", — подчеркивается в заметке ЦТАК.

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