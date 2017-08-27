КНДР потребовала обсудить в СБ ООН военные учения США и Южной Кореи

ТОКИО, 27 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Постоянный представитель КНДР в ООН направил письмо в Совет Безопасности ООН с требованием о проведении обсуждения проходящих в настоящее время на Корейском полуострове совместных американо-южнокорейских учений, которые, по мнению северокорейской стороны, являются "провокационными и агрессивными".
"КНДР настоятельно требует от СБ ООН обсудить тему совместных (американо-южнокорейских — ред.) учений в качестве чрезвычайного вопроса на повестке дня", — цитирует Ренхап сообщение ЦТАК, в котором также отмечается, что военные учения Южной Кореи и США является "не чем иным, как действием истеричного руководителя по подливанию масла в горящее пламя".
Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".
"Если СБ ООН проигнорирует запрос от КНДР еще раз, станет явным, что СБ ООН перестал быть организацией, которая считает своей главной обязанностью поддерживать мир и безопасности в мире", — подчеркивается в заметке ЦТАК.
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