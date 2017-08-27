Дочь главы МВД США раскритиковала Трампа, назвав его "позором"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Дочь главы МВД США Райана Зинке резко отозвалась о президенте США Дональде Трампе в связи с его решением о запрете на службу трансгендеров в армии, назвав Трампа "позором", пишет газета Washington Examiner.

"Этот человек – позор. Я пыталась дистанцироваться от политики на своих страницах в соцсетях насколько возможно, но это непростительно. Как ветеран, я говорю: "сядь и заткнись, ты, ничего не знающее и никогда не служившее ничтожество", — написала в Instagram дочь Зинке Дженнифер Детлефсен, служившая в ВМС США.

Пресс-секретарь министерства Хезер Свифт на просьбу прокомментировать слова Детлефсен заявила, что этот вопрос не имеет отношения к МВД. "Члены семьи не являются выборными должностными лицами и заслуживают уважения и неприкосновенности личного пространства", — заявила Свифт.

Ранее президент США Дональд Трамп вернул отмененный его предшественником Бараком Обамой запрет на службу трангендеров в армии. Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.

По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.