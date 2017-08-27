В Лондоне арестовали нового подозреваемого по делу об атаке на полицейских

Место нападения неизвестного мужчины на двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне. 26 августа 2017

Место нападения неизвестного мужчины на двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне. 26 августа 2017

ЛОНДОН, 27 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона в воскресенье задержала еще одного подозреваемого в рамках расследования нападения на полицейских у Букингемского дворца, говорится в сообщении полиции.

Расследуя инцидент, который произошел в пятницу в центре британской столицы, полицейские арестовали 30-летнего мужчину на западе Лондона. "Мужчина был арестован по подозрению в заказе, подготовке или подстрекательстве к терроризму в 10.15 утра в воскресенье, он был взят под стражу", — отмечается в сообщении.

Также полиция подчеркнула, что ранее задержанный 26-летний злоумышленник, который напал на полицейских с у Букингемского дворца, находится под арестом.

В пятницу вечером мужчина на автомобиле Toyota Prius синего цвета заехал в непредназначенное для стоянки место у Букингемского дворца и перегородил дорогу полицейской машине, чем и привлек к себе внимание. По данным полиции, при осмотре автомобиля в салоне был обнаружен четырехфутовый (около 122 сантиметров) меч. При задержании мужчина ранил троих полицейских, в результате чего они получили незначительные травмы.

Инцидент расследуют детективы контртеррористического управления лондонской полиции.

Подробнее о крупных терактах в Европе в 2015-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>