Число жертв терактов в Каталонии выросло до 16 человек

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Число погибших в результате терактов в Каталонии возросло до 16, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии.
"С учетом гибели гражданки Германии, число жертв в результате недавних терактов возросло до 16", — говорится в сообщении в Twitter службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии.
Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании 130 человек пострадали.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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