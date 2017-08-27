Число жертв терактов в Каталонии выросло до 16 человек

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Число погибших в результате терактов в Каталонии возросло до 16, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

"С учетом гибели гражданки Германии, число жертв в результате недавних терактов возросло до 16", — говорится в сообщении в Twitter службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании 130 человек пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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