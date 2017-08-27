Очевидцы рассказали подробности о взрыве на оружейном складе в Азербайджане

БАКУ, 27 авг-РИА Новости, Вугар Гасанов. Осколки боеприпасов и ракет упали в том числе и на "очень далекие" территории от оружейного склада в Азербайджане, где в воскресенье произошел взрыв и вспыхнул пожар, сообщили РИА Новости очевидцы происшествия.
"Частицы взорвавшихся боеприпасов и ракет упали на населенные пункты. Некоторые упали на очень далекие от склада территории", — сообщили очевидцы.
Ранее Главное управление дорожной полиции подтвердило закрытие магистрали Баку — граница РФ из-за взрыва на оружейном складе. Людей эвакуировали с близлежащих территорий.
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