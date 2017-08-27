Британские СМИ сообщили о возможном уходе Терезы Мэй с поста премьера

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Тереза Мэй может покинуть пост премьер-министра Великобритании 30 августа 2019 года, пишет издание Mirror со ссылкой на парламентария.

"Очевидно, что она не будет лидером нашей партии на следующих выборах и уйдет к сентябрю 2019 года", — заявил неназванный член парламента от консерваторов.

По данным газеты, выборы нового руководителя партии планируется провести летом 2019 года. Имя преемника назовут 30 августа, а 3 сентября он предстанет перед парламентариями.

Сейчас Мэй проводит неформальные встречи с членами партии в загородной резиденции. Источник издания заявил, что таким образом она пытается заручиться поддержкой депутатов и исключить внутрипартийную борьбу за власть в течение указанного периода.

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