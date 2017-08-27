На юге Багдада прогремели два взрыва, пять человек погибли

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пять человек погибли и не менее шести пострадали при подрыве двух заминированных машин на юге Багдада, сообщает иракский телеканал Al Sumaria.
Второй заминированный автомобиль вскоре взорвался у дороги в районе Абу Дашир на юге города. При нем погибли двое, и еще один человек пострадал.
Ответственность за теракты пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок, но атаки в иракской столице регулярно организовывают террористы ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России