На юге Багдада прогремели два взрыва, пять человек погибли

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пять человек погибли и не менее шести пострадали при подрыве двух заминированных машин на юге Багдада, сообщает иракский телеканал Al Sumaria.

Первый взрыв прогремел утром в районе Аш-Шурта Ар-Рабиа на юго-западе Багдада, в результате чего погибли три женщины, и еще пять человек получили ранения.

Второй заминированный автомобиль вскоре взорвался у дороги в районе Абу Дашир на юге города. При нем погибли двое, и еще один человек пострадал.

Ответственность за теракты пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок, но атаки в иракской столице регулярно организовывают террористы ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России