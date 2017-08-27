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В мире

Дочь Ислама Каримова рассказала о последних днях жизни отца

Сюжет:
Скончался Ислам Каримов (148)
12:3927.08.2017
(обновлено: 12:40 27.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкИслам Каримов. Архивное фотоИслам Каримов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТАШКЕНТ, 27 авг — РИА Новости. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева в воскресенье на своей странице в Facebook разместила рассказ "близкого ей человека" о последних днях жизни Ислама Каримова, где говорится, что весь процесс похорон по мусульманским традициям был разработан его семьей.

Президент Узбекистана Ислам Каримов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Каримов, который руководил республикой с 1989 года, скончался от инсульта 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет. Он был похоронен по мусульманским традициям согласно его воле на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде на открытой площадке возле мечети XIX века Хазрет-Хизр.

"Рассказать то, что считаю очень личным, я решила именно сегодня, в день, когда год назад началась череда событий, коснувшаяся всех жителей Узбекистана. Я решила поведать людям о последних днях жизни моего отца, первого президента Узбекистана, глазами очевидца", — сообщает Каримова-Тилялева.

Текст, размещенный на ее странице, подписан Акилой Таировой, которая, по словам дочери Каримова, была к ней близка "более 20 лет…, это ее рассказ".

Автор напоминает, что в 9.00 (7.00 мск) 2 сентября в узбекских СМИ передали, что состояние Каримова критическое. "Лола позвонила мне примерно в 8 утра 2 сентября и сообщила, что наблюдается резкое ухудшение в самочувствии, и, возможно, осталось 2-3 часа", — пишет Таирова.

Она отмечает, что семья президента настояла на том, чтобы "народ держали в курсе, и именно по просьбе его семьи было опубликовано медицинское заключение о причинах смерти".

"Я находилась в палате, где был президент в последние часы его жизни. Лола, Татьяна Акбаровна (супруга президента), Марьям (старшая дочь Каримовой-Тилляевой) и я сидели рядом с ним и читали символ веры, салаваты и молитвы зикр. В смежной комнате сидели корилар (духовенство, они через большое окно могли видеть президента) и громко и очень красиво читали суры из Корана", — говорится в рассказе Таировой.

Похороны президента Узбекистана Ислама Каримова
© REUTERS / Government Press ServiceИслама Каримова похоронили согласно его воле на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.Похороны президента Узбекистана Ислама Каримова. 3 сентября 2016
© REUTERS / Government Press Service
Ислама Каримова похоронили согласно его воле на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкНа похороны прибыли делегации 17 стран. Россию по поручению президента представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым в Самарканде
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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На похороны прибыли делегации 17 стран. Россию по поручению президента представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.
© REUTERS / StringerЖители Узбекистана усеяли путь траурного кортежа цветами.Похороны президента Узбекистана Ислама Каримова. 3 сентября 2016
© REUTERS / Stringer
Жители Узбекистана усеяли путь траурного кортежа цветами.
© REUTERS / StringerНа историческом кладбище Шахи-Зинда покоятся родители президента Узбекистана. Последние 20 лет здесь никого не хоронят, но для главы государства сделали исключение.Похороны президента Узбекистана Ислама Каримова. 3 сентября 2016
© REUTERS / Stringer
На историческом кладбище Шахи-Зинда покоятся родители президента Узбекистана. Последние 20 лет здесь никого не хоронят, но для главы государства сделали исключение.
© REUTERS / Muhammadsharif Mamatkulov В Самарканде автомобиль с телом Каримова встретили тысячи человек.Похороны президента Узбекистана Ислама Каримова. 3 сентября 2016
© REUTERS / Muhammadsharif Mamatkulov
В Самарканде автомобиль с телом Каримова встретили тысячи человек.
© REUTERS / Muhammadsharif MamatkulovМногие из них не могли сдержать слез.Похороны президента Узбекистана Ислама Каримова. 3 сентября 2016
© REUTERS / Muhammadsharif Mamatkulov
Многие из них не могли сдержать слез.
© REUTERS / StringerТраурная церемония прошла у мечети "Тилля Кори" на площади Регистан. На ней присутствовали несколько тысяч мужчин (по мусульманским обычаям, женщины не допускаются).Похороны президента Узбекистана Ислама Каримова. 3 сентября 2016
© REUTERS / Stringer
Траурная церемония прошла у мечети "Тилля Кори" на площади Регистан. На ней присутствовали несколько тысяч мужчин (по мусульманским обычаям, женщины не допускаются).
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По ее воспоминаниям, процесс похорон был разработан семьей Каримова. "Лола с самого начала сказала, что все будет в строгом соответствии с мусульманскими канонами и, по завещанию отца, его вынесут из дома его матери и похоронят в родном Самарканде… Ближе к 21.00 часам вечера Аллах взял его душу", — пишет автор.

Цветы на месте убийства политика Бориса Немцова
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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"Это место, где находится могила, расположено на возвышенности. Оттуда как на ладони открывается панорама древнего Самарканда. По рассказам семьи президента, он играл там, будучи ребенком, бегал с мальчишками по развалинам своего любимого древнего города", — говорится в завершении рассказа.

В конце 2016 года Лола Каримова-Тилляева вместе с матерью Татьяной Каримовой учредила благотворительный общественный Фонд имени Ислама Каримов. В его планах — создание музея первого президента страны, публикация работ о Каримове, реализация научно-просветительских и культурных программ.

В воспоминаниях о событиях тех дней не упоминается Гульнара Каримова — старшая дочь первого президента Узбекистана. По данным генпрокуратуры страны в октябре 2013 года против нее было возбуждено уголовное дело за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, совершенные в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах, в августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы. В настоящий момент против Гульнары Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Путь из цветов и слезы: в Ташкента проводили траурный кортеж с телом Каримова

 

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