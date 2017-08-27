В Азербайджане при взрыве на оружейном складе пострадали шесть человек

БАКУ, 27 авг — РИА Новости. Шесть человек пострадали при взрыве на складе боеприпасов в N-ской воинской части, сообщили в минздраве Азербайджана.
"Они госпитализированы. У них осколочные ранения", — рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел в субботу утром. По информации Минобороны страны, вначале произошел пожар, а затем прогремели взрывы. Некоторые снаряды после детонации разлетелись по округе и упали на дома в поселке Гилязи.
В результате ЧП было принято решение закрыть магистраль Баку — граница России.