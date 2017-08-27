В Азербайджане рассказали о последствиях взрыва на оружейном складе

БАКУ, 27 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Несколько снарядов упали на дома после взрыва на оружейном складе в Азербайджане, вспыхнул пожар, информации о жертвах и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в органах исполнительной власти Хызынского района.
"После взрыва снаряды упади на дома в поселке Гилязи, вспыхнул пожар. Ведутся мероприятия по тушению пожара. Сейчас эвакуируется население. Информации о жертвах и пострадавших нет", — сообщили власти.
Ранее Главное управление дорожной полиции подтвердило закрытие магистрали Баку — граница РФ из-за взрыва на оружейном складе.