В Азербайджане рассказали о последствиях взрыва на оружейном складе

Дым от пожара на оружейном складе в Азербайджане. 27 августа 2017 (кадр из видео)

Дым от пожара на оружейном складе в Азербайджане. 27 августа 2017 (кадр из видео)

БАКУ, 27 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Несколько снарядов упали на дома после взрыва на оружейном складе в Азербайджане, вспыхнул пожар, информации о жертвах и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в органах исполнительной власти Хызынского района.

Ранее МЧС и Минобороны Азербайджана подтвердили информацию о взрыве на оружейном складе в Азербайджане. По данным военного ведомства, в настоящий момент информации о жертвах нет. Главврач скорой и неотложной помощи Минздрава Азербайджана Миралам Джалалов сообщил СМИ, что есть информация о пострадавших.

"После взрыва снаряды упади на дома в поселке Гилязи, вспыхнул пожар. Ведутся мероприятия по тушению пожара. Сейчас эвакуируется население. Информации о жертвах и пострадавших нет", — сообщили власти.

Ранее Главное управление дорожной полиции подтвердило закрытие магистрали Баку — граница РФ из-за взрыва на оружейном складе.