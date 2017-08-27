Ливанская армия начала переговоры с боевиками ИГ*, сообщил источник

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Армия Ливана прекратила наступление на позиции террористической группировки "Исламское государство"* на северо-восточной границе с Сирией и начала переговоры с боевиками, сообщает Рейтер со ссылкой на источник.

Режим прекращения огня вступил в силу в 7.00. Перемирие было необходимо, чтобы Бейрут обсудить с террористами судьбу девяти ливанских солдат, которые находятся в плену боевиков с 2014 года.

Позже к режиму тишины присоединились "Хезболла" и армия Сирии.

Ливия начала операцию по освобождению пограничных с Сирией районов от боевиков "ИГ"* 19 августа. Через два дня военные разведчики смогли задержать одного из главарей террористической организации Баселя Абдель Кадера.

Одновременно сирийская армия и движение "Хезболла" начали освобождать от боевиков ряд районов, пограничных с Ливаном. В ходе операции у террористов был отбит крупный пограничный переход Раас аш-Шахут, являющийся единственными путем снабжения для боевиков, засевших на ряде этом высот.

По последним данным, "Хезболла" вместе с сирийской армией освободили 270 из 310 захваченных террористами квадратных километров территории близ границы.

Как заявили в ливанском движении, террористы ИГ в панике и готовы к любым переговорам.

* Террористическая организация, запрещенная в России