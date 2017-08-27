Зимой Украина признает, что не может без угля Донбасса, заявил Плотницкий

ЛУГАНСК, 27 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выразил уверенность, что уже зимой Украина признает, что не может без угля Донбасса.

"На бывшей Украине наш уголь уже продавали по цене австралийского, южно-африканского, а скоро и по цене американского. Киевские правители назло не только Донбассу, но и всей Украине пытаются проворачивать разные темные комбинации, но все это зря. Деньги из воздуха, а уголь только поднять на-гора из забоя. Поэтому наша надежная союзница зима скоро все расставит на свои места", — выразил уверенность Плотницкий в видеопоздравлении ко Дню шахтера, публикованном на официальном сайте главы ЛНР.

Плотницкий заявил, что сейчас в республике борются за сохранение каждой шахты, так как возрождение угледобывающих предприятий является приоритетным направлением в политике республики.

"Уголь всегда давал нашему народу хлеб, работу, достаток, надежду и уверенность в завтрашнем дне … Наше стратегическое направление постепенно возродить все, что славило труд наших людей", — подчеркнул глава ЛНР.