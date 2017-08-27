Зимой Украина признает, что не может без угля Донбасса, заявил Плотницкий

ЛУГАНСК, 27 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выразил уверенность, что уже зимой Украина признает, что не может без угля Донбасса.
Плотницкий заявил, что сейчас в республике борются за сохранение каждой шахты, так как возрождение угледобывающих предприятий является приоритетным направлением в политике республики.
"Уголь всегда давал нашему народу хлеб, работу, достаток, надежду и уверенность в завтрашнем дне … Наше стратегическое направление постепенно возродить все, что славило труд наших людей", — подчеркнул глава ЛНР.