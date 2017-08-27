МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Власти Мьянмы эвакуировали в связи со столкновениями в штате Ракхайн по меньшей мере четыре тысячи местных жителей-немусульман, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительство.

Ранее сообщалось, что сотни мирных жителей и местных административных работников эвакуируют в штате Ракхайн на западе Мьянмы после нападения боевиков на блокпосты полиции в пятницу утром. В пятницу утром исламские боевики-рохинджа напали на 24 полицейских блокпоста в штате Ракхайн на западе Мьянмы и пытались прорваться на военную базу, двенадцать сотрудников сил безопасности погибли.

Как сообщает агентство со ссылкой на местных жителей и правительство, столкновения с участием военных и мусульманами-рохинджа на северо-западе штата Ракхайн продолжились в субботу. Жертвами столкновений, начавшихся в пятницу, стали 98 человек — среди них 80 боевиков и 12 представителей сил безопасности. Как заявил агентству министр страны по вопросам социального обеспечения Вин Мьят Айе (Win Myat Aye), говоря о местных жителях немусульманинах, четыре тысячи "этнических сельских жителей" были эвакуированы.

Отмечается, что тысячи представителей мусульманинов-рохинджа бежали в Бангладеш. С пятницы порядка двух тысяч человек смогли пересечь границу с Бангладеш. В МИД Бангладеш выразили обеспокоенность тем, что тысячи "невооруженных граждан Мьянмы" собрались в районе границы с целью попасть в страну.

© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain Пограничная охрана Бангладеш готовит миномет, после выстрелов в Мьянме. 26 августа 2017 © REUTERS / Mohammad Ponir Hossain Пограничная охрана Бангладеш готовит миномет, после выстрелов в Мьянме. 26 августа 2017

Этно-религиозный конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами-бирманцами в штате Ракхайн (в прошлом — Аракан) существует более ста лет, однако его наибольшее обострение пришлось на первые годы после перехода Мьянмы от военного к гражданскому правлению в 2011 году. В 2012 году в штате произошли столкновения между буддистами и мусульманами, в результате которых были сожжены сотни домов, и тысячи семей рохинджа, составляющих большинство населения штата, были вынуждены искать убежища в Бангладеш или в созданных правительством Мьянмы лагерях беженцев.

В октябре прошлого года отряд исламских боевиков-рохинджа напал на мьянманские пограничные посты, убив девять пограничников. Ответом на эту акцию стала масштабная операция вооруженных сил Мьянмы по "зачистке" штата от боевиков, которая продолжается до сих пор.