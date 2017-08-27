Число жертв урагана "Харви" в США достигло трех

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.Жертвами мощного урагана "Харви", обрушившегося на атлантическое побережье США, стали три человека, сообщает газета Los Angeles Times. Власти подтверждают гибель двоих.

По данным полиции, один человек погиб при пожаре, а другой утонул. Более десяти человек при этом получили легкие ранения.

Ураган обесточил дома 350 тысяч граждан. Мощными порывами ветра сносило заборы, деревья и даже крыши домов.

Самый мощный со времен "Катрины"

"Харви" обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Порывы ветра достигали 215 километров в час. Это самый мощный ураган со времен "Катрины", в результате которого в 2005 году погибли больше 1000 человек.

Изначально ему была присвоена четвертая категория, но позже ее понизили до первого уровня. У "Катрины" была пятая категория.

Несмотря на то, что "Харви" ослаб до уровня тропического шторма, самые опасные последствия могут быть впереди. Речь идет о наводнениях, которые синоптики отнесли к категории "опасных для жизни".

В 50 округах штата Техас было введено чрезвычайное положение, из ряда районов эвакуировали жителей, остальных обязали пройти инструктаж по технике безопасности.

Экономические последствия

По мнению ряда чиновников и экономистов, ликвидация последствий "Харви" может обойтись властям Техаса 40 миллиардов долларов и "занять годы".

Стихия уже негативно сказалась на нефтяном секторе. Добыча нефти в Мексиканском заливе из-за урагана снизилась почти на 25%.

Нефтегазовые компании эвакуировали свыше 110 морских добычных платформ и буровых установок. Кроме того, одна передвижная установка была передислоцирована.