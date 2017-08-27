США предостерегли Украину от попыток возродить ядерную программу

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украине не стоит предпринимать попытки возрождать собственную ядерную программу. Об этом в интервью украинскому телеканалу "Прямой" заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, решение отказаться от ядерного оружия было правильным, возвращать же его себе Киеву не стоит.

"Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины", — завил он.

Признание Крыма

Волкер также прокомментировал другие проблемы в сфере безопасности, которые сейчас стоят перед Украиной — одной из них, по его словам, является ситуация с Крымом, причем спецпредставитель подчеркнул, что раньше ее быть не могло.

"В 1994 году никто и не думал, что Россия может так поступить", — сказал он.

По его словам, по поводу Крыма в США придерживаются тех же позиций, что и в ЕС — Вашингтон никогда не признает "аннексию" полуострова.

Волкер добавил, что продолжит работу над развитием Украины "как успешной державы".

Договор о нераспространении ядерного оружия

Крым в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума, проведенного на полуострове после переворота в Киеве. Большинство жителей Крыма (96,77%) поддержали воссоединение с РФ

В 1970 году вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он зафиксировал существование пяти стран, обладающих ядерным оружием — СССР, США, Великобританию, Францию и Китай — и предписал не передавать его никому и не поощрять другие страны на его создание.

Страны-участники договора, не обладающие ядерным оружием, в свою очередь обязались ни у кого его не приобретать и не производить его.

В 1994 году Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум — межгосударственный договор о гарантиях безопасности, принятый в связи с присоединением Украины к ДНЯО.

После присоединения Киева к договору ядерный арсенал Украины, унаследованный ею после распада СССР, был уничтожен, а ядерные державы обязались гарантировать стране безопасность.

Петр Порошенко ранее в этом месяце заявил, что страна добросовестно придерживается международного режима нераспространения ядерного оружия.

"Добровольно избавившись от третьего по мощности ядерного потенциала в мире, мы сделали уникальный вклад в международную безопасность и никогда не позволили себе усомниться в нашей приверженности международным обязательствам", — написал в Facebook украинский лидер.

Обезьяна с гранатой

Первый президент Украины Леонид Кравчук в прошлом году отметил, что стране статус ядерного государства не нужен.

"Мы с ядерным оружием, не имея систем управления, испытания, воспроизводства были бы похожи на обезьяну, которая держит в руках гранату", — заявил он в интервью изданию "Гордон".