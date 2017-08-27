В аэропорту Гонконга отменили более 300 рейсов из-за тайфуна "Пакхар"

ПЕКИН, 27 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. По меньшей мере 300 авиарейсов задержали и отменили, и еще 50 самолетов ждут разрешения на вылет в международном аэропорту Гонконга из-за надвигающегося мощного тропического тайфуна "Пакхар", сообщает газета South China Morning Post.

Ранее администрация аэропорта сообщила, что минимум 140 рейсов были отменены, однако эта цифра увеличилась из-за непогоды.

По состоянию на полдень, все авиакомпании прекратили регистрацию пассажиров до 14.00 (9.00 мск) по местному времени.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время 20 самолетов находятся у взлетно-посадочной полосы и ждут безопасных погодных условий для вылета, еще 30 самолетов в терминале ждут команды на руление.

Тайфун "Пакхар" достиг побережья города Тайшань в провинции Гуандун около 9 утра (4.00 мск). Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 33 метра в секунду, что равносильно 12 баллам.

Власти специальных административных районов Гонконг и Макао объявили восьмой (по 10-бальной шкале) уровень штормовой из-за приближения тайфуна "Пакхар".

Макао, Гонконг и ряд южных районов материкового Китая до сих пор оправляются от мощнейшего в этом году в Китае тайфуна "Хато", обрушившегося на юг страны в среду днем. Власти Гонконга и Макао впервые с 2012 и 1999 годов соответственно объявили наивысший, десятый уровень штормовой опасности. Жертвами "Хато", по последним данным, стали 17 человек, больше всего погибших, девять, было в Макао.

Для ликвидации последствий власти города впервые в истории привлекли военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК).