США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Ураган "Харви" в США: первые жертвы и разрушения

Сюжет:
Ураган "Харви" в США (47)
05:4727.08.2017
0590
© AFP 2017 / Mark RalstonВо время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017
© AFP 2017 / Mark Ralston

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Жители американского штата Техас столкнулись с огромным по масштабу стихийным бедствием, обрушившийся на побережье штата мощный ураган "Харви" привел к катастрофическим разрушениям, наводнениям, а также трем жертвам и более десяти пострадавшим.

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017
© AFP 2017 / Mark Ralston
В 50 округах Техаса из-за урагана "Харви" ввели режим ЧП

Несмотря на то, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма (еще в пятницу этот показатель был почти максимальным), самые опасные последствия могут быть впереди. Речь идет о наводнениях, которые синоптики отнесли к категории "опасных для жизни".

Режим чрезвычайного положения введен в 50 округах штата, почти 350 тысяч человек остались без электроснабжения, и власти полагают, что восстановление Техаса после урагана может занять годы.

Стихия также станет первой проверкой для президента США Дональда Трампа того, насколько он успешно сможет справится с последствиями природной катастрофы. В прошлом августе Трамп, будучи еще кандидатом в президенты, выступил с резкой критикой экс-президента США Барака Обамы, обвинив его в том, что тот играл в гольф во время разрушительного наводнения в штате Луизиана.

Первые жертвы и разрушения

Ураган стремительно пронесся по побережью южного штата, снося крыши домов, заборы, деревья. Он обесточил почти 350 тысяч граждан. Помимо этого, в субботу начали поступать первые сообщения о пострадавших.

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017
© AFP 2017 / Mark Ralston
В Мексиканском заливе снизилась добыча нефти из-за урагана "Харви"

На своей пресс-конференции губернатор Техаса Грегг Эббот сообщил, что информации по жертвам пока не поступало. Однако, вскоре после этого, мэр города Рокпорт сообщил о гибели одного человека. Кроме того, в эфире телеканала CNN судья округа Аранзас добавил, что более 10 человек получили легкие ранения.

Затем газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя пожарного департамента Рокпорта Роя Лэйрда сообщила, число жертв ураган увеличилось до трех человек.

Эбботт также объявил в субботу о введении чрезвычайного положения еще в 20 округах штата, таким образом, режим ЧП в настоящий момент действует в 50 округах Техаса. На поисково-спасательные работы было привлечено почти две тысячи военных.

Как заявил президент США Дональд Трамп, последствия урагана еще проявятся в последующие дни в виде сильных дождей и наводнений.

Годы на восстановление

По мнению директора Федерального агентства по управлению в кризисных ситуациях (FEMA) Брока Лонга, Техасу потребуются годы, чтобы восстановиться после разрушительного урагана "Харви".

Ураган Харви в городе Корпус-Кристи , штат Техас, США. 25 августа 2017
© REUTERS / Adrees Latif
В Сети опубликованы фото и видео разрушительного урагана "Харви"

"Это будет беспрецедентно долгим и тяжелым процессом для штата Техас… Восстановление после этой катастрофы займет годы", — сказал Лонг в эфире телеканала MSNBC.

По данным издания Daily Mail, ликвидация последствий "Харви" может обойтись штату в 40 миллиардов долларов.

Безусловно, экономические последствия урагана еще предстоит оценить, поскольку неизвестно дальнейшее развитие стихийного бедствия. Но потери у бизнеса уже очевидны. Кроме того, ураган затронет и нефтяной сектор страны.

Так, добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась почти на 25% из-за урагана "Харви". Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) сообщило, что нефтегазовые компании США, работающие на шельфе Мексиканского залива, эвакуировали свыше 110 морских добычных платформ и буровых установок.

Данные приводятся на основе отчетов 30 компаний-операторов, представленных в бюро 26 августа в 11.30 по местному времени (19.30 мск).

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017
© AFP 2017 / Mark Ralston
Ученые и очевидцы делятся фото и видео разрушительного урагана "Харви"

"Добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась примерно на 24,49% от текущего уровня производства в 1,75 миллиона баррелей в сутки, то есть на 428,568 тысячи баррелей в сутки. Кроме того, добыча природного газа в Мексиканском заливе снизилась примерно на 25,94% от уровня производства в 3,22 миллиарда кубических футов в сутки (около 91 миллиона кубометров — ред.), или на 835 миллионов кубических футов в сутки (около 23 миллионов кубометров — ред.)", — говорится в сообщении.

Бюро также сообщает, что компании эвакуировали персонал с 112 добычных платформ в Мексиканском заливе (15,2% от общего числа таких платформ), а также с пяти стационарных буровых установок (50% от общего числа). Кроме того, одна передвижная установка была передислоцирована (4,7% от общего числа).

Первая "стихийная" проверка Трампа

Утром в субботу Трамп и вице-президент США Майк Пенс провели совещание по теме урагана "Харви" в режиме телеконференции с членами администрации. Президент заявил о важности вовлеченности всех министерств и агентств в помощь ликвидации последствий "Харви".

Ураган Харви близ города Корпус-Кристи , штат Техас, США. 25 августа 2017
© REUTERS / Adrees Latif
Мощнейший за 12 лет ураган "Харви" оставил тысячи техасцев без света

По его словам, последствия урагана "Харви" проявятся в последующие дни в виде сильных дождей и наводнений.

На настоящий момент неизвестно, намерен ли Трамп посетить оказавшийся в бедственном положении штат. Пока же он проводит свои выходные в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде неподалеку от Вашингтона.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© 2017 Associated Press
Второй после "Катрины": ураган "Харви" в Техасе с земли и из космоса
Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена