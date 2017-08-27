В Нью-Йорке произошло ДТП с пожарной машиной

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Семь человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с пожарной машиной в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.

Как сообщается, пожарный расчет ехал по вызову после сообщения о возгорании в высотном здании. На перекрестке машина столкнулась с легковым автомобилем.

По данным пожарного департамента, все семь пассажиров автомобиля были направлены в местную больницу. Отмечается, что двое пострадавших, в том числе ребенок, получили серьезные травмы. Еще три человека, в числе которых один пожарный, получили незначительные повреждения, им была оказана медицинская помощь на месте ДТП.

О причинах происшествия пока не сообщается.