В аэропорту в Гонконге отменили более 140 авиарейсов из-за тайфуна "Пакхар"

ПЕКИНА, 27 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Более 140 рейсов уже отменены в международном аэропорту Гонконга из-за приближающегося второго за неделю мощного тропического тайфуна "Пакхар", сообщает газета South China Morning Post.

"По состоянию на 06.00 (01.00 мск) в международном аэропорту Гонконга были отменены 140 авиарейсов", — сообщает издание со ссылкой на администрацию аэропорта.

Приостановлено также и паромное сообщение.

Тайфун "Пакхар" достиг побережья города Тайшань в провинции Гуандун около 9 утра (04.00 мск). Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 33 метра в секунду, что равносильно 12 баллам. Ранее власти специальных административных районов Гонконг и Макао объявили восьмой (по 10-балльной шкале) уровень штормовой из-за приближения тайфуна "Пакхар".

Макао, Гонконг и ряд южных районов материкового Китая до сих пор оправляются от мощнейшего в этом году в Китае тайфуна "Хато", обрушившегося на юг страны в среду днем. Власти Гонконга и Макао впервые с 2012 года и 1999 года соответственно объявили наивысший, десятый уровень штормовой опасности. Жертвами "Хато" по последним данным стали 17 человек, больше всего погибших — девять — было в Макао.

Для ликвидации последствий власти города впервые в истории привлекли военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК).