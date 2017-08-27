На юг Китая обрушился второй за неделю мощный тайфун "Пакхар"

ПЕКИН,27 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Второй за неделю мощный тайфун "Пакхар" в воскресенье утром обрушился на юг Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.

Тайфун достиг побережья города Тайшань в провинции Гуандун около 9 утра (04.00 мск). Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 33 метра в секунду, что равносильно 12 баллам.

Ранее власти специальных административных районов Гонконг и Макао объявили восьмой (по 10-балльной шкале) уровень штормовой опасности из-за приближения тайфуна "Пакхар"

Макао, Гонконг и ряд южных районов материкового Китая до сих пор оправляются от мощнейшего в этом году в Китае тайфуна "Хато", обрушившегося на юг страны в среду днем. Власти Гонконга и Макао впервые с 2012 года и 1999 года соответственно объявили наивысший, десятый уровень штормовой опасности. Жертвами "Хато" по последним данным стали 17 человек, больше всего погибших — девять — было в Макао.

Для ликвидации последствий власти города впервые в истории привлекли военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК).