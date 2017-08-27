WP: Сешнс говорил Трампу о неуместности закрытия дела против шерифа Арпайо

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс говорил американскому президенту Дональду Трампу о неуместности прекращения уголовного дела против шерифа Джо Арпайо, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее Трамп помиловал своего сторонника — шерифа Джо Арпайо, признанного виновным в неуважении к суду. Арпайо несколько лет был шерифом одного из округов Аризоны. На этом посту он стал известен предельно жестким отношением к нелегальным иммигрантам. Арпайо также обвиняли в злоупотреблении полномочиями, растрате, несоблюдении законов об иммиграции и выборах, но эти обвинения не были доказаны в суде. Ранее Арпайо был признан виновным в неуважении к суду, приговор по делу ожидается в октябре.

"Президент спросил генпрокурора Джеффа Сешнса, может ли правительство прекратить уголовное дело против Арпайо, однако ему ответили, что это было неуместно", — пишет издание со ссылкой на троих человек, знакомых с содержанием беседы Трампа и Сешнса.

Как пишет газета, после разговора с Сешнсом Трамп решил передать дело в суд. Президент рассчитывал помиловать Арпайо в случае, если шерифа признают виновным.

"Совершенно естественно, что президент обсуждает с юристами администрации правовые вопросы. Этот случай не является исключением", — прокомментировала информацию о разговоре Трампа и Сешнса пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Министерство юстиции от комментария отказалось.