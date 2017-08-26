Трамп помиловал своего сторонника-шерифа, осужденного за неуважение к суду

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помиловал своего сторонника — шерифа Джо Арпайо, признанного ранее виновным в преступлении.

"Сегодня президент Трамп помиловал Джо Арпайо, бывшего шерифа уезда Марикопа в Аризоне", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Белого дома.

"Шерифу Арпайо сейчас 85 лет, у него за плечами более чем 50 лет замечательной службы родине, он достойный кандидат на помилование президентом", — говорится в сообщении.

Арпайо несколько лет был шерифом одного из округов Аризоны. На этом посту он стал известен предельно жестким отношением к нелегальным иммигрантам. Арпайо также обвиняли в злоупотреблении полномочиями, растрате, несоблюдении законов об иммиграции и выборах, но эти обвинения не были доказаны в суде. Ранее Арпайо был признан виновным в неуважении к суду, приговор по делу ожидается в октябре.

Трамп заявил, что Арпайо осудили за то, что он "делал свою работу".

Ранее Трамп уже говорил, что рассмотрит возможность помилования Арпайо, он вернулся к этой теме на ралли в Аризоне несколько дней назад.