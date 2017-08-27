МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британская полиция в ходе практического эксперимента установила, что террористы могут проникнуть в здание парламента менее, чем за пять минут, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, секретное тестирование системы безопасности здания британского парламента было проведено во время летних каникул, чтобы большинство парламентариев не узнали о результатах проверки. Офицеры полиции, исполнявшие роль боевиков, смогли легко и быстро проникнуть в парламент по реке и добраться до зала Палаты общин, где проводятся основные дебаты.

По словам источников издания, между началом "атаки" и входом в зал Палаты общин прошло меньше пяти минут. "Эксперимент показал, что более 100 членов парламента могли быть убиты", — заключает газета.

Как сообщается, данное "испытание на прочность" является частью расследования мартовской атаки на Вестминстерском мосту и нападения на полицейского у здания парламента.

По информации газеты, в результате проверки были сформулированы несколько основных рекомендаций по усилению охраны парламента. В частности, речь идет о необходимости установки защитных барьеров на реке, которые не позволят лодкам и судам приближаться к зданию. Также специальная группа вооруженной охраны в настоящий момент проходит необходимое обучение для защиты речных входов в парламент.

По словам представителя британского парламента, служба безопасности и полиция прилагают все возможные усилия, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты парламентариев. "Хотя мы не может распространяться об особенностях нашей системы безопасности, мы тесно сотрудничаем с полицией, спецслужбами и другими, чтобы меры по обеспечению безопасности были эффективными и соответствовали рискам, с которыми сталкивается парламент", — цитирует газета представителя.

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.