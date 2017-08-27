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В мире

В Британии узнали, как быстро террористы смогут проникнуть в парламент

03:4527.08.2017
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фотоФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британская полиция в ходе практического эксперимента установила, что террористы могут проникнуть в здание парламента менее, чем за пять минут, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

Место нападения неизвестного мужчины на двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне. 26 августа 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Напавший на полицейских в Лондоне был вооружен мечом и кричал "Аллах Акбар"

По данным издания, секретное тестирование системы безопасности здания британского парламента было проведено во время летних каникул, чтобы большинство парламентариев не узнали о результатах проверки. Офицеры полиции, исполнявшие роль боевиков, смогли легко и быстро проникнуть в парламент по реке и добраться до зала Палаты общин, где проводятся основные дебаты.

По словам источников издания, между началом "атаки" и входом в зал Палаты общин прошло меньше пяти минут. "Эксперимент показал, что более 100 членов парламента могли быть убиты", — заключает газета.

Как сообщается, данное "испытание на прочность" является частью расследования мартовской атаки на Вестминстерском мосту и нападения на полицейского у здания парламента.

По информации газеты, в результате проверки были сформулированы несколько основных рекомендаций по усилению охраны парламента. В частности, речь идет о необходимости установки защитных барьеров на реке, которые не позволят лодкам и судам приближаться к зданию. Также специальная группа вооруженной охраны в настоящий момент проходит необходимое обучение для защиты речных входов в парламент.

Британские полицейские. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
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По словам представителя британского парламента, служба безопасности и полиция прилагают все возможные усилия, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты парламентариев. "Хотя мы не может распространяться об особенностях нашей системы безопасности, мы тесно сотрудничаем с полицией, спецслужбами и другими, чтобы меры по обеспечению безопасности были эффективными и соответствовали рискам, с которыми сталкивается парламент", — цитирует газета представителя.

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

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