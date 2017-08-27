Самолет канадской пилотажной группы Snowbirds загорелся во время авиашоу

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Один из самолетов канадской пилотажной группы Snowbirds загорелся во время выступления на международном авиашоу на базе Гринвуд, сообщает телеканал CTV.

Как сообщается, возгорание носовой части одного из самолетов произошло сразу после посадки. Две пожарные машины были направлены на взлетную полосу.

"Он (пилот) остановил самолет, и мы вызвали пожарную команду. Они немедленно прибыли на место, потушили огонь и (пилоты) успешно высадились", — рассказала представитель пилотажной группы Микеле Тремблэй.

В результате инцидента никто не пострадал. Ожидается, что пилотажная группа продолжит участие в авиашоу в воскресенье.