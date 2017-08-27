В Канаде на митинге противников исламизации задержали двух человек

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Два человека задержаны в канадском городе Лондон в провинции Онтарио в ходе столкновений на митинге противников распространения ислама в стране, сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, группа под названием "Патриоты Канады против исламизации Запада" (PEGIDA) через социальные сети организовали в субботу митинг в центре города. Всего на площадь перед городским советом пришли около 500 человек. Большая часть собравшихся были противниками группы PEGIDA.

Как сообщается, столкновения продолжалась около двух часов. Один человек был задержан за драку, еще один — "за нарушение общественного порядка".

Лондон — город в юго-западной части канадской провинции Онтарио. Население города составляет более 366 тысяч человек. Это шестой по величине город Онтарио и десятый — Канады.