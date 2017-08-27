Не лучшая идея. США предостерегли Киев от попыток возродить ядерное оружие

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киеву не стоит начинать собственную ядерную программу. Об этом дипломат сказал в интервью украинскому телеканалу "Прямой".

Правильное решение

Волкер заявил, что решение украинских властей отказаться от ядерного оружия было правильным. Он также выразил надежду, что Украина не предпримет попыток по возрождения ядерной программы.

"Во-первых, это (отказ от ядерного оружия — ред.) не было ошибкой. Во-вторых, если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова восстанавливала этот процесс", — сказал дипломат.

После распада Советского Союза Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, РФ, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

Крымский вопрос

Волкер также высказался о различных проблемах Украины в сфере безопасности. К одной из таких проблем американский дипломат отнес и ситуацию с Крымом. По его мнению, ранее никто не думал, что может возникнуть такая проблема.

"В 1994 году никто и не думал, что Россия может так поступить", — сказал он.

Американский дипломат также заявил, что США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ.

"Мы никогда не признаем аннексию Крыма, ЕС не признает аннексию Крыма. Не существует вариантов, как это можно сделать. По Крыму и Донбассу у нас очень схожие позиции с ЕС", — подчеркнул Волкер.

Спецпредставитель США по Украине пообещал, что разберется в этой "драматичной истории" и продолжит работу над "развитием Украины как успешной державы".

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали более 95% жителей полуострова.