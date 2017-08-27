В Йемене произошла перестрелка хуситов и сторонников экс-главы страны

КАИР, 27 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли и еще несколько получили ранения в субботу вечером в йеменской столице Сане в ходе перестрелки между повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситы) и бойцами республиканской гвардии, лояльной экс-президенту страны Али Абдалле Салеху, об этом РИА Новости рассказал источник в службах безопасности арабской республики.

По данным собеседника агентства, конфликт произошел после того, как хуситы потребовали у охраны одного из сыновей Салеха, состоящей из бойцов республиканской гвардии, сдать принадлежащее им оружие.

После инцидента, согласно информации источника, к месту происшествия прибыло подкрепление хуситов, установивших усиленные блокпосты в близлежащих районах.

Как сообщил собеседник, в столкновении с хуситами погиб заместитель главы отдела внешних связей партии Всеобщий народный конгресс (ВНК), председателем которой является экс-президент Салех, Халед Реда.

Руководство шиитской повстанческой группировки "Ансар Алла" и экс-президент Йемена Али Абдалла Салех с лояльными ему подразделениями армии на протяжении более трех лет являются союзниками в войне против Коалиции арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией.