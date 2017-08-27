В США оценили, насколько Украина готова к вступлению в НАТО

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что Украина пока не готова стать членом НАТО.

"Я очень уважаю Украину, но я пока не считаю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готово принять ее в той ситуации, которая сейчас есть", — сказал спецпредставитель США в интервью телеканалу "Прямой". Отметив, что Украина не готова также с точки зрения безопасности.

По его словам, подготовка страны ко вступлению в альянс занимает много времени. Волкер также подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО остается за украинской стороной.

"И США, и ЕС, и Россия — все должны понять, что Украина — это независимая страна, и на самом деле никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО — это полностью решение Украины, но это не значит, что Украина находится близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО. На самом деле это занимает очень много времени", — отметил Волкер.

При этом он уверен, что Украина сможет провести необходимые реформы, которые позволят Киеву в будущем претендовать на членство в альянсе.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.