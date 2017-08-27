ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Госдеп США обеспокоен ограничением свободы СМИ в Азербайджане и арестом гендиректора независимого азербайджанского информагентства "Туран" Мехмана Алиева, говорится в распространенном заявлении ведомства.

"Мы глубоко обеспокоены арестом 24 августа и трехмесячным предварительным задержанием Мехмана Алиева, известного главного редактора единственного в стране независимого СМИ — информационного агентства "Туран". Другие тревожные действия, совершенные по отношению "Турана", включая замораживание банковских счетов (агентства) и инициирование обвинений в уклонении от уплаты налогов, также беспокоят", — отмечается в сообщении.

Американские дипломаты сообщили, что "данные действия правительства Азербайджана по ограничению свободы прессы и дальнейшему ограничению свободы слова" представляют собой общую негативную тенденцию. В частности, в госдепе упомянули "принятое в мае решение правительства заблокировать доступ к "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и другим независимым медиа-сайтам".

Ранее источник в суде сообщил РИА Новости, что суд в Баку арестовал на три месяца гендиректора независимого азербайджанского информагентства "Туран" Мехмана Алиева, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве.

Ранее Алиев заявил агентству Франс Пресс, что власти Азербайджана заморозили счета предприятия, и ему грозит закрытие. Гендиректор был задержан в четверг, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное предпринимательство", "уклонение от уплаты налогов" и "злоупотребление должностными полномочиями".