Премьер-министр Израиля отметил важность встреч с Путиным

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его контакты с российским президентом Владимиром Путиным всегда служат безопасности и интересам обеих стран.

Встреча Путина и Нетаньяху состоялась в Сочи 23 августа.

"Я скажу так: в последние годы я обычно встречаюсь с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь для того, чтобы обеспечить наши интересы и безопасность на нашей северной границе. Я могу сказать, что все переговоры, которые мы с ним провели, вплоть до сегодняшнего дня, служили нашей безопасности, а также, я думаю, и интересам России, не только нашим", — сказал Нетаньяху в интервью 20-му израильскому телеканалу.

Нетаньяху пояснил, что принял решение провести "внезапную" встречу с Путиным из-за изменения обстановки в регионе. По словам израильского премьера, регулярные встречи с российским президентом проводились не только для согласования действий в регионе, но и для отслеживания изменений в региональном балансе сил.

"В последние недели оно (положение — ред.) изменилось. То есть существует большая вероятность международной победы над ИГ* в Сирии. Это хорошо. Но плохо то, что Иран активно, явно систематически проникает туда, откуда уходит ИГ", — пояснил израильский премьер.

Нетаньяху также вновь обвинил Иран в попытке развязать войну с Израилем, что, по его мнению, ставит под угрозу безопасность не только отдельного региона, но и всего мира.

"Иран не скрывает того факта, что собирается разместить там (откуда уходит ИГ — ред.) военных, воздушные, сухопутные, морские силы. И одной из его целей является начало войны с Израилем… Понятно, что это изменение. Изменение, которое угрожает как нам, так и другим странам региона, а на мой взгляд, угрожает всему миру", — считает израильский премьер.

Ранее на встрече в Сочи с российским лидером Нетаньяху также заявлял, что действия Ирана в Сирии угрожают не только Израилю и Ближнему Востоку, но и всему миру.

* Террористическая огранизация, запрещенная в России.