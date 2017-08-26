Иракский генерал: боевики могут вернуться в Ирак из-за поражений в Сирии

КАИР, 26 авг — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"*, потерпев поражения в Сирии, могут вновь вернуться в Ирак, считает командир одного из крупнейших армейских соединений иракской армии "Найнава" бригадный генерал Наджем Аль-Джабери.

"Мы боимся того, что поражения ИГ в Сирии подтолкнут террористов вновь вернуться к нам (в Ирак)", — сказал генерал РИА Новости.

В то же время он подчеркнул, что эти предположения являются "исключительно личным мнением".

Отвечая на вопрос, что в планах у иракских военных после освобождения Талль-Афара, Аль-Джабери отметил, что населенные пункты Аль-Каим и Аль-Хувейджа одинаково важны на следующем этапе, однако если бы решение было в его руках, то приоритетом являлось бы освобождение поселения Аль-Каим.

* Террористическая организация, запрещенная в России.