В 50 округах Техаса из-за урагана "Харви" ввели режим ЧП

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Губернатор Техаса Грегг Эбботт объявил о введении чрезвычайного положения еще в 20 округах штата, таким образом, режим ЧП в настоящий момент действует в 50 округах Техаса.

На пресс-конференции он рассказал, что 1,8 тысячи военных вовлечены в поисково-спасательные операции. По его словам, штат готовит запасы питьевой воды, льда и еды в тех областях, которые оказались затронуты стихийным бедствием.

Тем временем, начали приходить сообщения о первых жертвах урагана. По словам мэра техасского города Рокпорт Чарльза Вакса, один человек погиб в результате пожара в доме после того, как "Харви" обрушился на их город.

Кроме того, по словам Эббота, более 338 тысяч жителей Техаса остались без электроэнергии. Также проводится эвакуация почти пяти тысяч заключенных из трех тюрем, расположенных у побережья штата.

Как заявил президент США Дональд Трамп, последствия урагана еще проявятся в последующие дни в виде сильных дождей и наводнений.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. Отмечается, что максимальная скорость ветра составляет 70 миль в час (около 112 километров в час). В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям. Также синоптики объявили об угрозе торнадо на побережье Мексиканского залива штатов Техас и Луизиана.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.