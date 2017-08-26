Иракский генерал рассказал, почему ИГ* не вернется в Мосул

Служащие иракской армии на подступах к городу Тал-Афар к западу от Мосула. Архивное фото

Служащие иракской армии на подступах к городу Тал-Афар к западу от Мосула. Архивное фото

КАИР, 26 авг — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* не могут вернуться в Мосул, пока жители города поддерживают иракские власти, рассказал РИА Новости командир одного из крупнейших армейских соединений иракской армии "Найнава" бригадный генерал Наджем Аль-Джабери.

"Мы оставили связь между силами безопасности и гражданами и между силами безопасности и правительством с другой стороны. Если такая связь сохранится, то ИГ не вернется. И если честно, люди абсолютно против их понятий", — сказал Джабери.

Иракские военные ранее начали операцию по освобождению от ИГ города Талль-Афар — последнего оплота террористов на границе Ирака с Сирией, к западу от освобожденного ранее Мосула.

* Террористическая огранизация, запрещенная в России.