Иностранные наемники ИГ* сбежали из иракского Талль-Афара

Бои за Талль-Афар в Ираке. Архивное фото

Бои за Талль-Афар в Ираке. Архивное фото

КАИР, 26 авг — РИА Новости. Иностранные наемники из террористической группировки "Исламское государство"* сбежали вместе со своими семьями из иракского Талль-Афара, сообщил РИА Новости командир одного из крупнейших армейских соединений иракской армии "Найнава" Наджем Аль-Джабери.

"Мы наблюдали в последние дни, что иностранцы из ИГ вместе со своими семьями ушли в деревню в глубь пустыни, но не в Синджар", — рассказал Аль-Джабери.

Ранее он сообщил, что город полностью освобожден от террористов, идет зачистка.

Талль-Афар был последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула. Операция по освобождению города началась 20 августа.

* Террористическая организация, запрещенная в России.