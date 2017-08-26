В Техасе при пожаре после урагана "Харви" погиб человек

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара в доме после того, как ураган "Харви" обрушился на техасский город Рокпорт, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра этого города Чарльза Вакса.

По словам мэра, тело погибшего было найдено после продвижения шторма вглубь Техаса. Других деталей о жертве Вакс не предоставил.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.