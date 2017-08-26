Иракский Талль-Афар полностью освободили от террористов ИГ*

Иракский шиитский ополченец во время столкновений с исламскими боевиками в Талль-Афаре, Ирак. 26 августа 2017

Иракский шиитский ополченец во время столкновений с исламскими боевиками в Талль-Афаре, Ирак. 26 августа 2017

КАИР, 26 авг — РИА Новости. Город Талль-Афар в Ираке полностью освобожден от террористической группировки "Исламское государство"*, сейчас в городе идет зачистка, сообщил РИА Новости командир одного из крупнейших армейских соединений иракской армии "Найнава", бригадный генерал Наджем Аль-Джабири.

"В плане города ничего не осталось (захваченным), идет зачистка. Разве что район Аскари, но за пределами города. Даст Бог, завтра силы безопасности его освободят", — рассказал собеседник агентства.

Военные и ополчение ведут операцию в Талль-Афаре с 20 августа, город является последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака и Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.