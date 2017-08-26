Ураган "Харви", обрушившийся на Техас, ослаб до уровня тропического шторма

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Ураган "Харви", обрушившийся на побережье американского штата Техас, ослаб до уровня тропического шторма, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Ранее мощность урагана "Харви" упала до низшей категории.

Отмечается, что максимальная скорость ветра составляет 70 миль в час (около 112 километров в час).

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане. Ураган оставил без электричества в Техасе почти 300 тысяч человек