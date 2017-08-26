Посольство предупредило россиян о террористической угрозе в Лондоне

ЛОНДОН, 26 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Посольство РФ в Великобритании предупреждает граждан России о сохранении высокого уровня террористической опасности в Соединенном Королевстве, говорится в сообщении посольства.

Дипведомство напомнило, что в пятницу вечером злоумышленник с холодным оружием напал на полицейских в районе Букингемского дворца и нанёс им ранения. Полиция города расценивает инцидент как террористический акт. Ведётся расследование.

"Напоминаем гражданам о серьёзном уровне террористической опасности в Великобритании. В очередной раз призываем быть бдительными, избегать мест массового скопления людей", — подчеркивается в сообщении.

Также посольство предупредило об опасности посещения ежегодного карнавала в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне 27 и 28 августа.

Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно с 1964 года в конце августа. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. Во время карнавала часто фиксируются правонарушения, в основном из-за употребления зрителями алкоголя.